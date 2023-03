Ein nasser und kühler Wochenstart – dann geht es aufwärts

Mit dem Wochenbeginn haben auch Regen und Gewitter Einzug in den Kanton Solothurn gehalten. Am Montagnachmittag schüttet es zwischenzeitlich wie aus Kübeln.

Starke Regenfälle in Solothurn. Christoph Krummenacher

Mit den Niederschlägen sinken die Temperaturen: Nach den Rekordwerten von vergangener Woche bewegen sich die Höchsttemperaturen am Montag noch um die 26 Grad, am Dienstag gehen sie in der Region sogar auf 18 Grad zurück.

Die Prognosen für den 24. bis 28. Mai. Screenshot SRF Meteo

Der Dienstag bleibt grau und nass. Mitte Woche wird das Wetter schliesslich wieder freundlicher, für Auffahrt sehen die Prognosen vielversprechend aus.

Die Temperaturen steigen an und erreichen am Freitag bis zu angenehmen 24 Grad. Auch das Wochenende sieht in der Region Solothurn vielversprechend aus: Wer ein Fest geplant hat, darf also guter Dinge sein.

Die Waldbrandgefahr im Kanton Solothurn bleibt vorerst auf Stufe 3 «erheblich». Die nächste Lagebeurteilung findet gemäss Website des Kantons am 25. Mai statt.