In den nächsten 10 Tagen rollt eine Hitzewelle über die Region

«Rekordhitze!»: so werden die Schlagzeilen bald lauten. Denn ab heute Montag – am Morgen ist es noch relativ kühl mit 13 Grad – steigen die Temperaturen kontinuierlich an. Ab Mittwoch wird die 30-Grad-Grenze geknackt, am Donnerstag sind 32 Grad prognostiziert.

Dabei ist es trocken, die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt die ganze Woche über klein. Am Wochenende macht das Thermometer schliesslich nochmals einen Sprung: am Sonntag sollen in Olten, Solothurn und Grenchen gemäss Meteonews 34 Grad erreicht werden, am Montag 39 und am Dienstag gar 40 Grad. Allerdings sind die Modelle noch nicht ganz sicher.

Die Aussichten für Solothurn gemäss Meteonews: immer heisser. Meteonews.ch

Ein sogenanntes «Höhentief» sei für die Hitzewelle verantwortlich, welches aktuell vor der Iberischen Halbinsel über dem Atlantik liegt. Dieses schaufle sehr heisse Luft aus Nordafrika nach Portugal und Spanien. Im Laufe der Woche bleibe es über Südwesteuropa aussergewöhnlich heiss, bis die grosse Heissluftblase allmählich auch Frankreich erreiche.

Eine Woche im Voraus sind solche Prognose eben noch mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Mit jedem Tag werden nun die Aussichten aber konkreter, die Spannweite der Modelle nimmt ab. SRF Meteo rechnet mit Spitzenwerten gegen 34 Grad:

Die nächste #Hitzewelle rollt an: in der neuen Woche von Tag zu Tag wärmer, ab Mittwoch auch im Norden 30 Grad und mehr. Und ein Ende der Hitze ist noch nicht absehbar...🥵 ^jz pic.twitter.com/UnoMFrthBK — SRF Meteo (@srfmeteo) July 9, 2022

