Nach dem Regen scheint die Sonne: Am Wochenende gibt's wieder richtig sommerliche Temperaturen

Nach einem eher durchzogenen Start in den Juni mit zahlreichen Regenschauern und Gewittern steht der Sommer endlich in den Startlöchern. Das Wochenende verspricht Badi-Wetter!

Am Freitag bis Sonntag kann man den verpassten Sonnenschein der vergangenen Wochen nachholen. Die Sonne scheint kräftig und lässt die Temperaturen steigen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt dagegen über die nächsten Tage konstant tief.

Am Wochenende wartet ideales Badiwetter. Auf dem Bild das Strandbad Burgaeschisee. Hanspeter Bärtschi

Für Freitag, 10. Juni, sind Höchsttemperaturen von 24 Grad vorhergesagt. Am Samstag klettert das Thermometer auf 27 Grad, am Sonntag schliesslich könnten gar 30 Grad erreicht werden. Klar ist: Wolken werden die Solothurner Sommertage nicht trüben.

Sommerliche Temperaturen am Wochenende vom 11. und 12. Juni. SRF Meteo

Wer sich also in einer der Badis im Kanton Solothurn erfrischen will, findet hier unsere Übersicht:

Am besten geniesst man das schöne Wetter so lange man kann, denn in der Nacht auf Montag ziehen wieder Regenwolken auf. Besonders am Montagmorgen und -vormittag könnte es wieder zu Regenschauern kommen.