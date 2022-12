Freundliche Woche mit Gewitterrisiko

Die erste Maiwoche startet freundlicher als noch letzte Woche befürchtet. Tagsüber und bis in den Abend herrscht in der Region Solothurn freundliches Wetter.

So geht es auch am Dienstag weiter. Allerdings rechnet meteonews.ch mit steigender Schauer- und Gewittergefahr am Nachmittag. Dies vor allem im Jura, im Flachland höchstens einzelne Regengüsse.

Wechselhaft, aber immer wieder Regenrisiko. Susann Basler

Die Temperaturen liegen morgens bei etwa 7, am Nachmittag gegen 20 Grad. Auch am Mittwoch lösen sich die morgendlichen Nebelfelder rasch auf, danach wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab, es bleibt meist trüb. Gegen Abend steigt erneut das Regenrisiko, es ziehen dichtere Wolken auf.

Wetteraussichten für die Woche vom 2. bis 7. Mai. SRF Meteo

Am Donnerstag gewinnen die Wolken und der Regen Überhand, Niederschlag ist sehr wahrscheinlich. Bei wenig Sonne erreicht das Thermometer noch 16 Grad. Am Freitag soll das Wetter wieder etwas sonniger, die Regengüsse seltener werden.