Der Banker Thomas Sommerhalder (55) prognostizierte im vergangenen Jahr, dass sich der Schweizer Franken abschwächt und die Konjunktur aufhellt. Er bekam recht. Für das laufende Jahr rechnet der UBS-Regionaldirektor, der für die Kantone Aargau und Solothurn verantwortlich ist, mit einer weiteren Abschwächung des Frankens. Thomas Sommerhalder sieht in der Digitalisierung die grosse Chance für die Schweizer Industrie.

Herr Sommerhalder, vergangenes Jahr haben Sie im Interview mit dieser Zeitung vorausgesagt, dass der Euro mehr als 1.10 Franken kosten wird. Das war schon ziemlich mutig, oder?

Thomas Sommerhalder: Ja, es war mutig, das gebe ich zu. Es ist auch immer Glück dabei. Ich habe aber geahnt, dass es so kommen müsste , wenn die geopolitische Situation einigermassen hält. Im vergangenen April bekam ich dann recht.

Lassen wir die Katze also aus dem Sack: Was haben Sie in diesem Jahr für eine Prognose?

Ich habe meinen Kunden im April 2017 schon gesagt, dass der Kurs Ende Jahr bei 1.16 liegen wird. Heute wage ich die Prognose, dass sich der Kurs bis auf 1.20 erholen wird in diesem Jahr. Aber darüber geht er nicht. Immer vorausgesetzt, dass nicht grössere Ereignisse eintreten, wie zum Beispiel ein Nordkoreakrieg.

Wieso sind Sie so optimistisch?

Die Weltwirtschaft erholt sich. Die USA laufen auf voller Leistung und in Europa hat sich die Stimmung aufgehellt. Das hat auch Folgen für die Schweiz, insbesondere für die Exportwirtschaft.

In den USA steigen die Zinsen seit zwei Jahren. Wäre es an der Zeit, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) auch die Zinsen anheben könnte?

Grundsätzlich schaut die SNB eher auf die Situation in Europa. Hier sieht es noch nicht so aus, dass sich die Europäische Zentralbank EZB von der Tiefzinspolitik abwendet. Ich gehe aber davon aus, dass die SNB die Zinsen in der Schweiz tatsächlich schon Ende 2018 anheben könnte, also noch vor der EZB. Schon jetzt sehen wir, dass die SNB nicht mehr stark am Devisenmarkt interveniert und die Euro und Dollarkäufe massiv zurückgefahren hat.

Die SNB sieht den Franken aber immer noch als stark überbewertet an.

Das stimmt sicher. Doch es ist sicher nicht mehr so stark, wie auch schon. Die Euro-Franken-Parität liegt nicht mehr bei einem Euro-Frankenkurs von 1.60, sondern eher bei einem von 1.25.

An der Währungsfront hat sich vieles entspannt, der Wirtschaft geht es wieder besser. Sehen das Ihre Firmenkunden auch so?

Sie wissen, ich spreche hier nicht von den Grosskonzernen, wie der ABB. Was meine Kunden betrifft, die KMUs in unserer Region, sehe ich deutlich, dass die Zuversicht wieder da ist. Die Kostenstrukturen wurden heruntergefahren und auf einem Kurs von 1.10 angepasst. Alles was darüber ist, ist ein Extra-Gewinn. Doch die positiven Effekte einer Kurserholung verzögern sich. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir schon in den Abschlüssen 2017 höhere Gewinne sehen werden. Aber 2018 sollte deutlich besser ausfallen.

Die Kostenstrukturen herunterfahren, das war ein schmerzhafter Prozess. Besonders in den beiden Kantonen Aargau und Solothurn haben viele Firmen tausende Stellen abgebaut. Ist dieser Abbau jetzt zu Ende?

Besonders die metallverarbeitende Industrie, die vielen Zulieferbetriebe der Grossen, haben eine schwere Zeit hinter sich. Ich glaube aber, diese Phase der Anpassung ist durch. Die Industrie im Aargau hat ihre Hausaufgaben gemacht. Dass es nicht vereinzelt zu weiterem Stellenabbau kommt, kann ich nicht ausschliessen.

Wie sieht es aus im Kanton Solothurn?

Im Vergleich zum Aargau steht Solothurn weniger gut da. Das liegt daran, dass der Branchenmix mit vielen kleineren Unternehmen ungünstiger ist. Wer nicht einen einzigartigen Prozess oder ein eigenes Produkt im Angebot hat, wird auch weiterhin enorm Mühe haben, sich gegen die ausländische Konkurrenz durchzusetzen.