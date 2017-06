Solothurn: «Ich bin sehr zufrieden»

Auch in Solothurn ist Chefbademeister Pascal Prétôt «sehr zufrieden mit diesem Jahr». Bis am Donnerstagabend wurden im Freibad um die 54'000 Besucher gezählt. Dies sind bereits ein Drittel der Badigäste vom letzten Jahr. «Wir geben Vollgas!»

Die Saison ist in der Ambassadorenstadt also bestens angelaufen. Vor allem der Mai sei super gewesen. «Ich muss lange zurückschauen, um ähnliche Zahlen zu finden», so Prétôt.

In der laufenden Saison ist der Sonntag, 11.Juni, als Spitzentag in die Bücher eingegangen. 4374 Gäste genossen damals die Sonne in der Badi Solothurn. Durchschnittlich wurden bisher um die 1800 Gäste pro Tag gezählt.

Perfektes Badiwetter bedeutet für den Chefbademeister: «Lang heiss und dann zwischendurch ein Gewitter.» Dies gebe den Bademeistern auch die Zeit zum Putzen und erledigen von liegengebliebenen Arbeiten.

Messen: «Als Bademeister muss ich immer bereit sein»

«Eine wunderschöne, warme Badisaison» ist es im Schwimmbad Messen. Betriebsleiter Thomas Siegenthaler schätzt die bisherigen Besucherzahlen auf etwa 15‘000 bis 16‘000 Eintritte. In einer durchschnittlichen Saison wären es etwa 10‘000 Besucher bis jetzt, so Siegenthaler. Dass es jetzt wieder kälter wird, macht nichts: «Wir werden sicher weniger Gäste haben, Angst haben wir aber nicht.» Mehraufwand durch die vielen Besucher gäbe es nicht, so Siegenthaler: «Man muss einfach immer bereit sein als Badmeister.»

Burgäschi: «Diese Saison ist bedeutend besser als letztes Jahr»

Auch beim Seebad Burgäschi kann man sich über das gute Wetter freuen. «Diese Saison ist bedeutend besser als letztes Jahr», erzählt Christine Lauper, Zahlen kann sie aber nicht nennen. Momentan ist der Burgäschisee 25 bis 26 Grad Celsius warm. «Er wird sicher nur noch wärmer.»

Zuchwil: Letztes Jahr war «der schlechteste Juni aller Zeiten»

Nach dem «schlechtesten Juni aller Zeiten» im letzten Jahr freut man sich beim Sportzentrum Zuchwil über einen sehr guten Juni dieses Jahr. Schon 16‘000 Gäste hatte das Freibad. Zum Vergleich: Letztes Jahr waren es 3‘000 im Mai und Juli, durchschnittlich sind es etwa 9‘000, schätzt Sportchef Marcel Sigenthaler. Da das Sportzentrum auch ein beheiztes Hallenbad hat, wirke sich das schlechte Wetter nicht sehr auf die Verkaufszahlen aus, so Siegenthaler.

«In der Badisaison gibt es im Durchschnitt maximal 5 Wochen gutes Wetter zwischen Mai und September», erklärt Siegenthaler, «die haben wir jetzt knapp.» Dass die gesamte Saison 2017 ausserordentlich gut wird, kann aber noch nicht gesagt werden. Denn: die Sommerferien stehen noch an. «Falls es dann noch schlechtes Wetter gibt, würden wir es schon negativ merken.» Ein überdurchschnittlicher Anfang war es aber sicher.

Einen bedeutender Mehraufwand wegen dem heissen Wetter gibt es nicht, so Siegenthaler. Den Becken muss aber mit mehr Frischwasser zugeführt werden. Und: «Für die Bademeister ist es sicher nicht einfach, den ganzen Tag bei dieser Hitze draussen zu sein.»

Balsthal: «Alle Hände voll zu tun»

Beim Schwimmbad Moos in Balsthal treiben Schulklassen und erste Lagerdelegationen die Besucherzahl nach oben. So meint Badmeisterin Ursula Nufer: «Wir haben alle Hände voll zu tun». Konkret seien am Mittwoch als traditionell besucherstarker Tag über 1500 Eintritte verzeichnet worden. Den bisherigen Topwert stellten heuer bisher 2500 Gäste am Sonntag vor zwei Wochen dar. Über den derzeitigen Besucherstrom ist Nufer froh, denn der Mai sei nicht eben schön gewesen. Wenn es nun aber so weiter gehe, stehe einer guten Saison nichts im Weg. In Moos ist man besorgt genügend Leute zur Sicherheit aller einzusetzen.