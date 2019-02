Ihr «Kind» erfährt derzeit das gleiche Schicksal, wie so manch anderes Start-up: Die Auf- und Ausbauphase braucht Zeit und – vor allem – viel Geld. Oberholzer: «In den nächsten Monaten müssen viele Hunderttausende bis mehrere Millionen Franken ins Wachstum investiert werden. Wir haben uns entschlossen, lieber schnell und gut zu wachsen als langsam und schmerzhaft.» Das Zusammengehen mit Control4 biete dafür die Möglichkeiten. «Ich habe das ganze letzte Jahr mit Crowdfunding und auf der Jagd nach Investoren verbracht», schildert er. «Das konnte es auf die Dauer nicht sein. Ich will mich endlich wieder auf das fokussieren können, was mich wirklich interessiert: Auf die Entwicklung neuer Produkte.»

Mehr Jobs in Aussicht gestellt

Dafür hofft er künftig, in seiner neuen Funktion – als Senior Director of Products – mehr Freiraum zu haben. Nicht nur er werde von der neuen Besitzerin weiterbeschäftigt, sondern alle bisherigen Neeo-Mitarbeiter, versichert Oberholzer. In der Schweiz seien 15 Personen in Solothurn und 25 in Bern (Entwicklungsabteilung) beschäftigt. Und: «Als Teil von Control4 ist ein deutliches Wachstum zu erwarten. In den nächsten Monaten dürften in Bern einige zusätzliche Jobs geschaffen werden.»

Enttäuschte Kunden und Spender

Die Integration in das US-Unternehmen bleibt allerdings nicht ohne Konsequenzen: Der Marktführer für professionell installierte Smart-Home-Lösungen verkauft seine Produkte ausschliesslich an zertifizierte Händler und nicht (wie Neeo bisher) an Endkunden. «Ab sofort werden keine Neeo-Produkte mehr ausgeliefert», hat die Firma gestern ihren Kunden eröffnet. Bestehenden Kunden wird versichert, dass ihr Gerät «für mindestens 24 Monate aktiv bleibt und verwendet werden kann». In dieser Zeit sei auch der Support gewährleistet. Dennoch fühlen sich etliche Kunden und Unterstützer verschaukelt, wie Reaktionen im Blog der Neeo-Community zeigen. Dies sei die «bittere» Seite der Medaille, gesteht Oberholzer ein: «Wir bieten der Community an, dass sie die Plattform weiter nutzen und weiterentwickeln kann.»