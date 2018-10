Ungewohnt deutliche Worte hat der Solothurner Regierungsrat gewählt, als er sich am Montag zum Lohnsystem an den Solothurner Spitälern äusserste und dabei bekannt machte, dass der bestbezahlte Arzt an der kantonseigenen Spitäler-AG insgesamt 887'000 Franken verdient. Das heutige Lohnsystem sei abzuschaffen, wurde der Regierungsrat ziemlich deutlich.

Die Höhe des Lohnes kritisierte man im Rathaus zwar nicht, aber die Art wie er zustande kommt. Denn Spital-Kaderärzte erhalten zusätzlich zum Grundlohn Honorare, wenn sie Patienten in ihrer Privatpraxis (bis zu 510'000 Franken) oder Zusatzversicherte im stationären Bereich behandeln (max. 296'000 Franken). Dieses System setze falsche Anreize, findet der Regierungsrat. Denn wer mehr Patienten behandelt, erhält nach dem heutigen System auch mehr Geld. Es sei deshalb begrüssenswert, schreibt der Regierungsrat, dass die Solothurner Spitäler neue Anstellungsbedingungen ohne Honorarzahlungen ausarbeiteten.

Ärzte wehren sich juristisch

Tatsächlich ist bei den Solothurner Spitälern (soH) ein neues Lohnmodell ausgearbeitet worden, das vor der Einführung steht. Dies bestätigt Martin Häusermann, CEO der soH. Das neue Entschädigungssystem soll das bisherige Honorarsystem ablösen. Genaue Details will Häusermann noch nicht nennen.