Solothurner Spitäler AG Karin Bögli muss nun endgültig gehen: Die soH löst das Arbeitsverhältnis auf Die Solothurner Spitäler AG (soH) löst das Arbeitsverhältnis mit Karin Bögli auf. Dieter Hänggi, Leiter Pflegedienst und stellvertretender Direktor des Bürgerspitals, übernimmt die Leitung des Bürgerspitals ad interim.

Karin Bögli ist 2019 als stellvertretende Direktorin ins Bürgerspital eingetreten und 2020 zur Direktorin ernannt worden. Nun löst die soH das Arbeitsverhältnis auf. Tina & Thomas Ulrich

Das Arbeitsverhältnis zwischen Karin Bögli und der Solothurner Spitäler AG wird per 31. Mai 2023 «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen betreffend die Unternehmensführung aufgelöst», so schreibt die Solothurner Spitäler AG (soH) am Dienstag in einer Mitteilung. Karin Bögli ist 2019 als stellvertretende Direktorin ins Bürgerspital eingetreten und 2020 zur Direktorin ernannt worden.

Bis zur definitiven Nachfolge wird das Bürgerspital interimistisch von Dieter Hänggi geführt, der seit Februar 2018 als Leiter Pflegedienst und seit Juli 2021 zusätzlich als stellvertretender Direktor im Bürgerspital wirkt. Hänggi werde als kompetente Fach- und Führungsperson geschätzt, so schreibt die soH.

Durch diesen Wechsel werde ein geordneter laufender Spitalbetrieb gewährleistet, dies sowohl für die Mitarbeitenden, die Patientinnen und Patienten als auch für die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte des Bürgerspitals. «Die Solothurner Bevölkerung wird weiterhin auf das gesamte Leistungsangebot des Bürgerspitals, das von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin reicht, in gewohnter Qualität zählen dürfen», schreibt die soH weiter.

Die Leitung der Klinik für Innere Medizin hat interimistisch Peter Bertke übernommen. Peter Bertke ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie. Er ist seit 2021 Chefarzt Medizinische Unternehmensentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung soH.

Das Notfallzentrum des BSS wird weiterhin von Emanuel Plüss geleitet.