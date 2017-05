Der Schweizer macht am liebsten das, was der Nachbar macht – und der ist steinreich. Oder zumindest liebt er den Schotter im wahrsten Sinne: An der Stelle des traditionellen Grüns erblickt man rund um die Häuser immer öfter einen Steingarten. Die Gartenbauer in der Region sprechen von einem regelrechten Trend hin zu den Trockenbeeten und -anlagen. Aber auch auf den Verkehrsinseln solothurnischer Kantonsstrassen müssen immer öfter die Blumenbeete dem Schotter weichen.

Mehr oder weniger pflegeleicht

Ein Spezialist für Steingärten ist die Grenchner SOL AG. Geschäftsführer Martin Spielmann bestätigt den Trend: «Viele Kunden wünschen sich einen möglichst pflegeleichten Garten. Dann ist der Steingarten immer ein Thema.» Aber in diesem Punkt sind sich die Experten nicht wirklich einig. «Ein Steingarten gibt nicht wirklich weniger zu tun», meint zum Beispiel Marc Wirth, der in Luterbach während 27 Jahren einen Gartenbaubetrieb geführt und sich vor kurzem zur Ruhe gesetzt hat.