Abhängig vom Wohnort verbringen Schweizer Sekundarschüler unterschiedlich viel Zeit in den Klassenzimmern. In Solothurn haben die Sekundarschüler am wenigsten Freizeit. Mit 4370 Lektionen ist es der Kanton mit der höchsten Präsenzzeit schweizweit. Wallis mit 3648, Luzern mit 3800 und Basel mit 3838 sind die Kantone mit den wenigsten Pflichtlektionen.

Wenn also eine Familie vor dem Eintritt ihres Kindes vom Wallis nach Solothurn zügelt, verbringt es mehr als 700 Stunden mehr im Unterricht. Das zeigt ein Bericht der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). Wie in der nachfolgenden Grafik zu sehen ist, gibt es in neun Kantonen mehr als 4000 Lektionen.