Die Resultate der überprüften Grundkompetenzen in Deutsch, Lesen und Orthografie, sind positiv. Am Ende der 6. Primarklasse erreichen knapp 90% der Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen im Lesen und rund 85% im Schreiben. Dies im Gegensatz zu den PISA-Studien der 2000er Jahre, diese hatten schlechte Leseergebnisse gezeigt.

Im Rahmen des nationalen Bildungsmonitorings wurden erstmals kantonsübergreifend repräsentative Schulleistungsdaten erhoben und wissenschaftlich ausgewertet. Dabei erhalten die Solothurner 6. Klässler gute Noten in Deutsch, fallen aber ab in Französisch. Die 9. Klässler erfüllen die Erwartungen in Mathematik nicht.

Ergebnisse in Französisch

Gesamtschweizerisch schwächer liegen die Ergebnisse bei der ersten Fremdsprache Französisch. Rund 90% der Schülerinnen und Schüler erreichen die Grundkompetenzen im Hörverstehen Französisch bei denjenigen Kantonen, die Französisch als erste schulische Fremdsprache umsetzen. In Solothurn liegt dieser Wert mit 82% jedoch statistisch signifikant darunter. Genauso beim Leseverstehen Französisch, mit 56% gegenüber den 65% der überkantonalen Schülerinnen und Schüler.

Das Ergebnis liegt auf einem unbefriedigend tiefen Niveau, für den Kanton besteht Handlungsbedarf: Bildungsdirektor Dr. Remo Ankli hat sich dazu bereits mit den schulnahen Verbänden LSO (Lehrerschaft) und VSL SO (Schulleitende) getroffen. Eine Task Force soll sich umgehend mit der Problematik auseinandersetzten.

Die unbefriedigenden Ergebnisse zu Französisch bestätigt auch die zusätzliche Evaluation zum Französischunterricht der 6. Klasse der Primarschule in den sechs Passepartout-Kantonen (BS, BE, BL, FR, SO, VS). Das Konzept von Passepartout, welches auf einen strukturierten und progressiven Aufbau sprachlicher Ressourcen verzichtet – Stichwort Wortschatz – muss weiterentwickelt werden. Dazu soll das Lehrmittel "Milles Feuilles" nachgebessert werden, was die Kantone bereits eingefordert haben und der herausgebende Lehrmittelverlag inzwischen an die Hand genommen hat.

Ergebnisse in Mathematik

In Mathematik erfüllen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule die Erwartungen bei weitem nicht. Der Wert ist auch national tief: schweizweit erreichen nur 62% der Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen in Mathematik. Im Kanton Solothurn sind es 55%.

Bei der anstehenden aufbauenden Einführung des Lehrplan 21 für Mathematik auf der Sek I gilt es den erforderlichen Grundkompetenzen spezielle Beachtung zu schenken. Hier besteht Handlungsbedarf. Eine umfassende Analyse der Detaildaten durch die Task Force ist notwendig. Aus der Analyse müssen konkrete Massnahmen zur Verbesserung dieser Situation abgeleitet werden.