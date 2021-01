Solothurner Regierung begrüsst einheitliche Massnahmen – Impftermine nun auch online

In rund 2000 Betrieben im Kanton ist momentan Kurzarbeit bewilligt. Wie Jonas Motschi, Chef im Amt für Wirtschaft und Arbeit sagt, seien im 2020 280 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet worden. Im Vergleich: Normalerweise sind dies 2 bis 5 Millionen.

Die weiteren, strengeren kantonalen Massnahmen bleiben ebenfalls bis am 28. Februar 2021 in Kraft: Maskenpflicht bei gewerbsmässigen Personentransporten, Schliessung von Erotik- und Sexbetrieben, Kontaktdatenerhebung im Rahmen von Veranstaltungen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die im Dezember 2020 beschlossenen Massnahmen bis am 28. Februar 2021 verlängert: Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen bleiben für weitere fünf Wochen geschlossen. Die Regierung begrüsst an einer Medienkonferenz diesen Schritt für eine einheitliche Regelung. «Die Regierung ist überzeugt, dass dies ein wichtiger Moment ist», sagte Susanne Schaffner, Frau Landammann und Vorsteherin Departement des Innern.

Härtefallregelung wird übernommen

Der Bund hat am Mittwoch zudem beschlossen, dass unter anderem Betriebe, die seit dem 1. November 2020 insgesamt während mindestens 40 Kalendertagen behördlich geschlossen werden, neu ohne Nachweis eines Umsatzrückgangs als Härtefall gelten.

Der Kanton Solothurn übernimmt die neue Auslegung eins zu eins und will damit insbesondere den Betrieben aus der Gastronomie und dem Detailhandel die dringend benötigte Unterstützung bieten.

Wie viele Betriebe letztlich von diesen Massnahmen profitieren werden und wieviel Geld dafür zur Verfügung steht, kann der Kanton derzeit nicht sagen.

Impftermine können jetzt auch online gebucht werden

Die Covid-19-Impfungen im Kanton Solothurn verlaufen laut Kanton nach Plan. In den ersten 9 Impftagen wurden insgesamt 5560 Personen geimpft und in 38 Alters- und Pflegeheimen konnte die erste Impfung durchgeführt werden.

Nachdem in der Startphase nur telefonisch ein Termin vereinbart werden konnte, können nun ab Donnerstagabend die Termine für die Covid-19-Impfung in den Impfzentren Solothurn, Olten und Breitenbach neu auch online gebucht werden. Impfstart in den in den beiden Impfzentren Olten und Breitenbach ist am 8. Februar 2021. Der Kanton Solothurn setzt dafür die vom Bund entwickelte Anwendung ein.