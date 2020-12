Solothurner Plakatsturm tobt weiter: Kampagne des Bauernverbandes verärgert Trinkwasser-Initianten

Die Verfügung des Bau- und Justizdepartements (BJD) in Sachen Plakatkampagne ist noch nicht rechtskräftig: Der Verein «Sauberes Wasser für alle» akzeptiert den BJD- Entscheid nicht und führt beim Solothurner Verwaltungsgericht Beschwerde. Dies bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung die Rechtsvertreterin des Vereins, Gabriela Mathys (Studer Rechtsanwälte und Notariat, Grenchen). Das Verwaltungsgericht habe dem Verein auf Begehren hin über die zehntägige Rechtsmittelfrist hinaus bis am 4. Januar 2021 Zeitfür die ausführliche Begründung gegeben. Für Franziska Herren, die Initiantin der Trinkwasserinitiative, ist und bleibt klar: «Die Plakate stellen einen offensichtlichen Verstoss gegen die im Kanton Solothurn relativ strengen Plakatierungsvorschriften dar.» So werde insbesondere die Frage der nötigen Baubewilligungen zu klären sein. «Das Bau- und Justizdepartement misst mit ungleichen Ellen», kritisiert Franziska Herren. Vorliegend handle es sich ganz klar um politische Plakate, und solche dürften nur in einem eng begrenzten Zeitraum vor Abstimmungen und Wahlen aufgestellt werden. (ums.)