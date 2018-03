Plakate von Stephan Bundi, die er fürs Theater Orchester Biel-Solothurn entwirft, gehören beim Swiss Poster Award und internationalen Wettbewerben regelmässig zu den Gewinnern. Der Berner Grafiker hat beim Schweizer Wettbewerb auch schon einige Male gleichzeitig Gold und Silber abgeräumt.

So auch in diesem Jahr. Zwei Plakate sind prämiert worden: Das von Bundi gestaltete Plakat zur Schauspielproduktion «Terror» wurde in der Kategorie Kultur mit Gold prämiert.