Solothurner Nebel Drei Monate mit grauem Deckel: Wenn uns der Nebel aufs Gemüt schlägt Solothurn, das Nebelloch. Wirklich? Die Statistik zeigt: So schlimm ist es nun auch wieder nicht.

Manchmal lugt nicht einmal mehr der Güggel auf dem St.-Ursen-Spitz in Solothurn aus der grauen Suppe Nebel hervor. zvg

Neid und Nebel – das sind die ältesten Solothurner. Doch um den Nebel beneidet uns niemand. Wenn das Solothurner Aaretal einen schlechten Ruf hat, dann vor allem als Nebelloch. Flussauen sind Brutstätten für Nebelschwaden, und hier hält sich das kondensierte Nass auch am längsten.

Wobei unsere seit 1999 geführte Witterungsstatistik für die Stadt Solothurn zeigt: So schlimm ist es denn auch wieder nicht. Sicher kann bereits im August frühmorgens erster Bodennebel auftreten, aber meist schon am frühen Vormittag ist die Suppe dann gegessen. Zäher wird sie erst im Oktober, und da kann es schon vereinzelt zur gefürchtetsten Nebel-Erscheinung kommen – dem ganztägigen «Deckel», der uns aufs Gemüt schlägt. Hochnebel wird er genannt; meteorologisch spricht man auch von aufliegenden Wolken.

Elf Tage nacheinander im grauen Gefängnis

Unsere Auswertung der Hochnebel­tage in Solothurn seit dem Jahr 2000 belegt: Der November mit 117 Tagen ganz in Grau gehört über die 22 Jahre ebenso zu den Nebel-Hotspots wie der Dezember (133 Tage) und der Januar (112 Tage). Der Oktober und der Februar mit durchschnittlich je 1,5 Hochnebeltagen pro Monat sind dagegen direkt harmlos, wobei der Oktober oft die Nebelauflösung erst gegen Mittag sieht, während ab Mitte Februar und im März die Sonne bereits viel dominanter auftritt.

Die Zahl der Hochnebeltage ist eng an den Witterungsverlauf gebunden. Nur bei Hochdruckphasen bilden sich die berüchtigten Inversionslagen, die längere Zeit für «unten grau, oben blau» sorgen. So zählte man im Dezember 2004 elf Tage nacheinander mit einem grauen Deckel über Solothurn.

Interessant auch, dass in den letzten zehn Jahren die Hochnebeltage gegenüber dem Jahrzehnt zuvor deutlich zurückgingen – dies offenbar aufgrund der trockener gewordenen Wintermonate. So gelten als Rekordhalter das Winterhalbjahr 2016 mit total 33 Hochnebeltagen innert sechs Monaten, 2015 mit 32 und 2013 wie 2018 mit jeweils 29 Tagen grau in grau.

Was uns der Nebel zum Wetter verrät

Nebel ist nicht einfach Nebel, sondern je nach Auftritt ein zuverlässiger Wetterprophet. Eine konstante Hochnebeldecke – in der Regel zwischen 600 und 1000 Metern über Meer liegend – verspricht anhaltend ruhiges Hochdruckwetter.

Kommt jedoch die «Bise noire», die gefürchtete schwarze Bise auf, garniert noch mit einem fiesen Niesel­regen, dann bringt auch ein Trip auf die Jurahöhen nichts mehr. Liegt doch die Nebelobergrenze bei diesem Wetter­typus oft oberhalb 1500, ja sogar 2000 Metern über Meer. Hat es aber am Abend bis in die Nacht geregnet, ist oft auch in wärmeren Jahreszeiten am frühen Morgen mit stockdickem Bodennebel zu rechnen. In der Regel löst sich dieser aber rasch auf und macht schönem, sonnigem Wetter Platz.

Wenn der Raureif schöne Eiskristalle bildet

Eine Spezialität ist dagegen der Nebel in Kälteperioden. Er führt zu märchenhafter Reifbildung entlang der Nebelgrenze, aber auch darunter. Wenn die Bäume aber mit schweren Eisflocken-Wülsten behangen sind, spricht man von Raureif.

Und nun – das wussten wir schon als Kinder – steht ein Wetterwechsel bevor: Wärmere und feuchtere Luftmassen nisten sich in der noch kalten Bodenschicht ein. Und mit jeder Garantie wechselt der anfängliche Schneefall in Regen über, der unserem geliebten Weiss mitsamt Schneeburg, Schneemann und Schlittelbahn ein rasches Ende beschert.