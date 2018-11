Das Solothurner Komitee NEIN zur «Selbstbestimmungs»-Initiative wird angeführt von den National- und Ständeräten der CVP und der FDP. Weiter gehören der Komiteespitze die Parteipräsidenten der BDP, der glp, der Jungfreisinnigen und der Jungen CVP Kanton Solothurn an. Der Präsident der Solothurner Handelskammer, Hansjörg Stöckli, ergänzt das Co-Präsidium.

Das Solothurner Komitee NEIN zur «Selbstbestimmungs»-Initiative ist also ein bürgerliches wirtschaftsnahes Komitee. So findet man denn auch unter den Komiteemitgliedern Personen aus der Wirtschaft und aus den bereits genannten Parteien. «Die Sozialpartner, die SP und die Grünen, fahren eine eigene Schiene», schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Diese Splittung sei «eine Konsequenz aus der verlorenen Abstimmung zur Masseneinwanderung. Eine Analyse hat damals gezeigt, dass viele SP-Wähler die Argumente des gemeinsamen Komitees nicht nachvollziehen konnten.» Die Kernanliegen der Sozialpartner, der SP und der Grünen, seien damals untergegangen.