Solothurner Kantonsrat Das Budget 2022 ist beschlossen – gerade rosig sind die Aussichten für die nächste Zeit wirklich nicht Der Kantonsrat hat das Budget 2022 abgesegnet. Es wäre Zeit, die Verwaltungstätigkeit intensiv auf Sparmöglichkeiten zu durchleuchten, findet Kantonsredaktor Urs Moser. Urs Moser

Der Solothurner Regierungsrat (Archivbild). Hanspeter Bärtschi

Der Voranschlag für 2022 ist unter Dach. Das Budget sieht in der Erfolgsrechnung ein kleines Defizit von knapp 8 Millionen vor, die Nettoinvestitionen liegen mit knapp 108 Millionen auf eher unterdurchschnittlichem Niveau, der Finanzierungsfehlbetrag ist mit 25 Millionen tiefer und der Selbstfinanzierungsgrad somit mit 77 Prozent höher als ursprünglich erwartet.

Das Ergebnis, das kann man sagen, ist für sich betrachtet passabel, drücken doch die Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform und die Pandemie auf die Zahlen. Gemessen am Haushaltvolumen von 2,5 Milliarden liegt man mit der roten Null im Streubereich, kann das Budget als ausgeglichen bezeichnet werden.

Die Frage ist, und hier gingen die Meinungen in der Budgetdebatte des Kantonsrats (wie meistens) doch deutlich auseinander, wie das finanzpolitische Umfeld mittel- und längerfristig zu beurteilen ist. Im linksgrünen Spektrum liefert das deutlich über den letzten Finanzplan-Erwartungen liegende Budget den Beweis, dass die Stabilisierung der Kantonsfinanzen gelungen ist und somit auch keine Notwendigkeit für neue Sparpakete besteht.

Denkt «rechts» ans Sparen oder eher am Steuersenkungen?

Im rechten Lager beurteilt man die Zahlen hingegen als ungenügend, weil erstens nach wie vor ein «ungebremstes» Ausgabenwachstum zu verzeichnen sei und zweitens der Solothurner Staatshaushalt ohne die Zahlungen von «Bern» nie und nimmer im Gleichgewicht zu halten wäre. Deshalb müsse sofort ein Programm zur Verbesserung der Finanzlage her, heisst es hier. Die Wahrheit liegt wohl – wie so oft – irgendwo in der Mitte.

Hinter dem Mantra der Sparapostel steht in erster Linie der Wunsch nach weiteren Steuersenkungen. Ein akuter Handlungsbedarf im Sinne eines schmerzhaften Express-Sparprogramms, das mit einem einschneidenden Abbau staatlicher Leistungen verbunden wäre, besteht allein aufgrund der aktuellen Zahlen hingegen in der Tat nicht. Eine solche Übung würde mit einiger Wahrscheinlichkeit im Gegenteil bloss die Standortattraktivität des Kantons, die nicht vom Niveau der Steuerbelastung allein abhängt, weiter schmälern.

Kanton ist abhängig von Finanzausgleich und Nationalbankgeldern

Richtig ist aber auch: Es sind zwar keine «Almosen», wie es aus den Reihen der SVP häufig abschätzig heisst, aber die Abhängigkeit von Bundesbeiträgen nimmt schon ein beunruhigendes Ausmass an.

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Millionen aus dem Finanzausgleich und insbesondere aus der Gewinnausschüttung der Nationalbank wie gottgegeben auf immer so üppig in die Staatskasse fliessen werden. Auch die Verschuldung, ob sie nun zum grossen Teil auf die Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse zurückzuführen ist oder nicht, die Schulden sind nun einmal da, steht auf rekordverdächtigem Niveau.

Kommt hinzu: Kurzfristig ist höchst unsicher, wie stark die Pandemie den Finanzhaushalt noch weiter belasten wird. Und die Auswirkungen des Gegenvorschlags zur Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» sind in der aktuellen Planung noch nicht berücksichtigt, geschweige denn, dass das Stimmvolk ja auch der Initiative den Vorzug geben könnte. Das würde dann wirklich ein happiges Loch in die Kasse reissen.

Es bestehen Zweifel, welche Priorität das Sparen heute hat

Kurzum: Das Korsett sitzt eng. Gerade rosig, da haben die Rufer nach einem Massnahmenplan schon recht, sind die Aussichten für die nächste Zeit wirklich nicht, auch wenn die Zahlen im Moment gar (noch) nicht so schlecht aussehen. Man habe das im Blick und sei schon heute quasi als Dauerauftrag daran, die Aufgaben laufend zu überprüfen und anzupassen, beruhigt die Regierung. Mit Blick auf die Saldi der verschiedenen Globalbudgets und die Entwicklung des Personaletats könnten einen manchmal schon Zweifel beschleichen, wie prioritär man diese Aufgabe angeht.

Die Finanzlage ist zwar vorderhand plus/minus stabil, aber mehr finanzieller Spielraum wäre sicher anzustreben. Kein Sparprogramm mit fixer Saldovorgabe, aber eine gezielte und intensive Durchleuchtung der ganzen Verwaltungstätigkeit, wo und wie solcher Spielraum zu gewinnen wäre, könnte sicher nicht schaden. Schon bei der Namensgebung für das Projekt ist Kreativität gefragt, optiSO ist etwas vorbelastet.