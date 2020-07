Solothurner Kantischüler gewinnt Gold an virtueller Physik-Olympiade

Das Finale der Physik-Olympiade hätte eigentlich schon im März stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Prüfungen auf den 6. Juni verschoben und online durchgeführt. Die 24 Finalistinnen und Finalisten stellten ihr Können von zuhause aus unter Beweis. Als am 27. Juni die Resultate verkündet wurden, war die Spannung gross.

Gold ging an:

Lennart Horn, Kantonsschule Solothurn (SO)

Dominik Moos, Kantonsschule Zug (ZG)

Leo Thom, Kantonsschule Kreuzlingen (TG)

Cédric Solenthaler, Kantonsschule am Burggraben (SG)

Tobias Riesen, ehem. Gymnasium Burgdorf (BE)

Lennart Horn hatte dieses Jahr schon an der Chemie-Olympiade Gold geholt. Und bei Schweizer Jugend forscht schnitt er mit seiner englischen Arbeit zum zellulären Infektionsweg des Parvovirus B19 mit dem Prädikat sehr gut ab.

Experimente und Exoplaneten

Am theoretischen Teil der Prüfung änderte sich nicht allzu viel, als das Finale online ging. Für den praktischen Teil dachten sich die Freiwilligen der Physik-Olympiade ein Mechanik-Experiment aus, welches man auch in den eigenen vier Wänden durchführen kann. Die wenigen Materialien für das Experiment wurden den Teilnehmenden per Post zugeschickt.

Ein Sommer ohne IPhO

Nachdem die Physik-Talente während der Prüfung über Exoplaneten nachgedacht hatten, wurden sie auch noch vom ersten und einzigen Schweizer Astronauten begrüsst. Claude Nicollier gratulierte den Jugendlichen an der virtuellen Rangverkündigung zu ihren Leistungen.