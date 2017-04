Im Lager wurde das Grundwissen der Schülerinnen und Schüler in der Biologie erweitert und weitere Kompetenzen im Fach vermittelt. Danach gab es eine weitere schriftliche Prüfung, die entschied, welche 20 Teilnehmer in der Finalwoche um Medaillen wetteifern durften.

Im Finale mussten die Jugendlichen auch ihre praktischen Fähigkeiten beweisen: So wurde unter anderem verlangt, dass sie die Gene von Fliegen analysieren. Am Ende der Woche wurden je vier Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben. Die Gewinnerinnen und der Gewinner der Goldmedaillen können sich nun zusätzlich auf die Internationale Biologie-Olympiade in Coventry, England freuen.(naj)