Solothurner Gerichte Kantonsrat bewilligt Verlängerung von ausserordentlichen Zusatzpensen, erwartet aber definitive Lösung Die Solothurner Gerichte sind überlastet, die personellen Ressourcen reichen nicht aus, um die Geschäftslast zu bewältigen. Der Kantonsrat hat Verständnis für die Situation, aber Mühe damit, dass ausserordentliche Richter oder Richterinnen amten, die nicht gewählt wurden.

Am Amtsgericht Olten-Gösgen ist die Überlastung besonders akut. Bruno Kissling

Die Amtsgerichte sind notorisch am Anschlag und können die Geschäftslast mit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr bewältigen. Seit 2018 behilft man sich mit ausserordentlichen Zusatzressourcen, die auf maximal zwei Jahre befristet sind und vom Kantonsrat bewilligt werden müssen.

Am Mittwoch war es wieder so weit: Der Einsatz einer ausserordentlichen Gerichtsstatthalterin und einer ausserordentlichen Gerichtsschreiberin am Amtsgericht Olten-Gösgen und die Erhöhung des Beschäftigungsgrads einer Haftrichterin um 40 auf 100 Prozent sollten um ein Jahr bis Ende Juli 2023 verlängert werden.

Kritik am «Providurium»

Der Kantonsrat stimmte dem Begehren ohne Gegenstimme zu und der bald in Pension gehende Obergerichtspräsident Daniel Kiefer, der das Geschäft als Präsident der Gerichtsverwaltungskommission vertrat, wurde sogar mit einer Standing Ovation verabschiedet. Dennoch gab es auch Kritik. Die Provisorien seien rechtsstaatlich bedenklich, da Amtsrichter vom Volk gewählt gehören, gab Stefan Nünlist (FDP, Olten) als Sprecher der Justizkommission zu bedenken.

Man erwarte die Überführung in eine ordentliche Situation, sagte auch Daniel Urech (Grüne, Dornach). Dazu gehöre auch die Umsetzung des Auftrags, Amtsgerichtspräsidien im Teilpensum zu ermöglichen. Nur: Stellenbegehren werden nicht ohne Weiteres durchgewunken, wie FDP-Sprecher Urs Unterlerchner bereits ankündigte: «Wir fordern auch Optimierungsmassnahmen, nur Stellen schaffen ohne Abläufe zu hinterfragen, das kann nicht sein.»