Am Dienstagabend des 11. September 2018 zeigen namhafte Unternehmen im und um den Kanton Solothurn ihre Firma. «Nutzen Sie die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Firmen zu schauen, Arbeitsplätze zu besichtigen und mit den Führungs- und Fachkräften vor Ort ins Gespräch zu kommen», schreibt die Solothurner Handelskammer in einer Medienmitteilung.

An den Standorten Olten, Oensingen, Solothurn, Grenchen und Breitenbach stehen Tour-Busse bereit, die zu zwei ausgewählten Firmen und wieder zurück an den Ausgangsstandort fahren. Die kostenlosen Tickets sind im Voraus buchbar. Eine Veranstaltung inklusive zwei Firmenbesuchen dauert ca. drei Stunden und wird durch fachkundige Personen aus der Industrie begleitet.

Viele Menschen wissen nur ansatzweise, welche Branchen in der eigenen Region angesiedelt sind, warum die Industrie die Grundlage unseres Wohlstands ist und welche Ressourcen sie benötigt. Zulieferer, exportorientierte Unternehmen und sogenannte «Hidden Champions» sind in der Öffentlichkeit häufig völlig unbekannt. Was sich hinter den Werktoren der Unternehmen abspielt und wo attraktive Job- und Ausbildungsplätze warten, ist noch weniger präsent. Hier Licht ins Dunkel zu bringen, ist das Ziel von der «Nacht der Solothurner Industrie» vom 11. September 2018.

Vor Ort tritt der regionale Industrie- und Handelsverein in Zusammenarbeit mit der Solothurner Handelskammer als Veranstalter auf. Am Veranstaltungsort wird ein Empfangsdesk aufgebaut, wo die teilnehmenden Personen weitere Informationen zur regionalen Industrie erhalten. (mgt)