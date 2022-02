Fasnacht Eine «Fasnachts-Kunstreise» statt Umzüge: Das ist die Ausstellung «Verchert22» in Solothurn Weil die Umzüge Corona zum Opfer fielen, haben die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler improvisiert. In der ganzen Stadt ist die Ausstellung «Verchert22» zu bewundern.

José R. Martinez

Der rote Riesenwürfel der Schanzenarre sagt es: «Die Würfel sind gefallen! Es finden keine Fasnachtsumzüge statt.» Um doch Fasnachtsfreude aufkommen zu lassen, betreiben sie einen Barbetrieb mit Musik (Samstag 11 bis 2 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr). Die Schanzenarren verbinden ihren Auftritt mit einem Aspekt, den es anzuerkennen gilt: Es kann für das Pflegepersonal in den Solothurner Spitälern gespendet werden.

Der Wagen der Zuchwiler Sans Gêne Narrenzunft ist ein Revival der Fasnacht 2020. Dieser Wagen war dem 60. Umzugsjubiläum gewidmet. Er wurde nicht abgebaut und sollte noch den Umzug «750 Johr Subingen» bereichern. Dieser fiel leider coronabedingt aus, aber das Zugfahrzeug blieb dekoriert und wurde jetzt mangels Wagenbaulokal geboostert, das heisst coronamässig umgestaltet und mit Bildern ergänzt.

«Immer es Sonderzügli! Mit Volldampf verchehre mir verchehrt dur d’ VERCHERT22», heisst es bei der Narrenzunft Honolulu; selbstredend mit Dampflok Lulo 3 und dem traditionellen Kinderumzugswägeli. Am Samstag und Sonntag (11 bis 18 Uhr) gilt die bekannte Zugsdurchsage «Gönnen Sie sich eine Auszeit ins unserem Zugs-Restaurant und geniessen Sie köstliche Speisen und Getränke an und bei unserer Lulo-Bar.

Auf einer Totengräberkutsche, geführt von einem Pestarzt, tragen die Hudibras Chutze mit je einem Sarg symbolisch die Fasnachtsumzüge 2021 und 2022 zu Grabe. Der Sarg fürs 2022 ist jedoch nicht ganz geschlossen, weil die Hoffnung besteht, die Gassenfasnacht geniessen zu können. Mit einem Eintrag ins Kondolenzbuch kann den beiden Umzügen die letzte Ehre erwiesen werden.

Im Fundus wühlte der Hauptgass-Leist und stiess auf die schwedische Popgruppe ABBA. Deren Comeback wird mit einem grossen Plattenspieler, aufgemotzt mit Larven der letzten zwanzig Jahre, zelebriert. Auch der HGL trickst mit Computer-Technologie und Avataren. Im hinteren Teil werden die ABBAS auf einer verrosteten Bühne präsentiert. Mit goldener Farbe wird aus alt neu gemacht.

Die sich als «Kostüm-Nachwuchs-Gruppe» bezeichnenden Gassefäger, die jeweils lediglich mit kleinen Wagen, meist Leiterwägeli, in die Umzüge integriert sind, haben anstelle einer Wagen-Installation eine andere Präsentationsform gefunden. Passend zu ihrem Namen «Gassefäger» zieren nun überdimensionale, grosse und farbige Reisig-Besen den Brunnen. Mit diesen Riesenbesen soll nicht nur das Virus weggewischt werden.

Die Provinznarren Zuchu feiern sich selbst: 60 plus 1 Jahr! Corona-angepasst eben ein Jahr später. 1961 nahm die Zunft erstmals und seither ohne Unterbruch an den honolulesischen Umzügen teil und wurde sogleich deren fester Bestandteil. Damit die ganze Zunft zusammen zum Feiern in die Hauptstadt reisen kann, baute sie eine Hummer-Stretchlimousine. Ihre Zunftfarben Blau und Gelb prägen das imposante Gefährt.

Die Mamfi-Guggenmusig leistet einen historisch untermauerten Beitrag zu diesem Rundgang. Sie widmet ihn der Fasnacht, ihrer Entstehung und Entwicklung grundsätzlich, im Speziellen aber Honolulu und sich selbst. In einem seitlich offenen Anbau, direkt neben dem Abstieg in ihren Keller beim Baseltor, ist besonders die fotografisch begleitete Auflistung der Mamfi-Sujets seit 1950 ein Leckerbissen.

Jedes Jahr weist der heuer als Aquarium gestaltete Aufbau auf dem Maronihüsli die Närrinnen und Narren auf den Ballzillus in der Säulenhalle im Landhaus hin. Diesmal ist es anders. Die von der Narrenzunft Honolulu und dem Hauptgass-Leist organisierte Narrenparty musste anschreiben «Fällt ins Wasser». Sie fällt ins Wasser, weil das Motto «11000 Meter unter dem Meer» geheissen hätte.

In der Hoffnung, die Umzüge finden statt, sind die Weststädter mit ihrem roten Reisebus in die Stadt angereist. Doch vor dem Bieltor bremste das Virus Chauffeur und Zunft aus; sie mussten den Bus auf dem Gitter stehen lassen. Dafür richten sie samstags und sonntags zwischen 11 und 18 Uhr eine Partyzone ein: «Wescht­stadtzunft, die usem Weschte, bim Amthusplatz düe mir feschte.»

Die Herregääger aus Derendingen pusten mit voller Kraft die Sämchen vom Corona-Bäumchen aus der Stadt. Damit sollen die Fasnachts-Sämchen den nötigen Platz erhalten, um im nächsten Jahr die vermissten Umzüge in «wunderbarer Narrenfreiheit» spriessen lassen zu können. Den Platz neben dem Baseltor haben sie dazu klipp und klar in «Herregääger-Platz» umbenannt.

Vor dem Coronavirus flüchtet die Tannewäg-Zunft in eine Corona-freie Welt. Nachdem sich die Besucherinnen und Besucher durch einen veritablen Tannenwald voller Regeln, Verboten und Empfehlungen gekämpft haben, durchschreiten sie das Star­gate und betreten eine von der Pandemie befreite Welt. Konstruierte Bartecken und Tische laden zum Verweilen und zum «Zäme si» ein.

Mit den Gruppen Altstadt Rueche und Kladeredätsch haben sich Wagenbauer und eine Fussgruppe zusammengeschlossen, um die Aufregungen um das Standup-Paddeln auf der Aare aufs Korn zu nehmen. «Do bechumi Vögu» titeln sie. Standup-Paddler mit vogelscheuchenartigen Strohhüten bewegen sich unter den fliegenden Vögeln.

Als einzige Wagenbauzunft hat die Fasnachtszunft Vorstadt einen kompletten Wagen gebaut. Sie wollte für alle Eventualitäten gewappnet sein. Ihr Sujet «Leonardo Da Vinci bewegt» ist beweglich. Das Zugfahrzeug stellt einen Panzer dar, der Wagen ist mit beweglichen Flügeln und einem Katapult bestückt. Übrigens: Am Samstag gibt es Grilladen, am Sonntag Risotto.