Solothurner entwickelt Solarsauna – die Technologie hilft auch in Entwicklungsländern

Ein Feld voller Sonnenblumen blüht vor dem Rosegghof. Nahe am Bauernhaus gibt es einige wirklich riesige Exemplare. Majestätisch stehen sie da, drehen ihre Köpfe der Sonne entgegen. Urs Riggenbach hält einen Spiegel in den Händen. Er biegt ihn leicht, bündelt so das Licht und richtet es auf den Arm des Besuchs. Die Haut erwärmt sich sogleich. «Und so funktioniert das auch bei der Solarsauna», erklärt er.