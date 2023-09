Automobilistin fährt nach Unfall in Zuchwil davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern

Am Montag, 20. März 2023, gegen 6.45 Uhr, war eine Automobilistin in Zuchwil auf der Hauptstrasse in Richtung Zuchwil-Zentrum unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Tellstrasse geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie in die linke Fahrzeugseite eines VW Polo prallte.

zvg

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Verursacherin vom Unfallort. Die Kantonspolizei Solothurn gibt den Schaden mit «mehreren tausend Franken» an.

zvg

Die Kantonspolizei Solothurn sucht eine ältere Frau mit dunkelrotem VW Golf

Gemäss ersten Abklärungen dürfte es sich um eine ältere Frau handeln, die mit einem dunkelroten VW Golf, Jahrgang 2017 bis 2020, unterwegs war. Die Polizei hat Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang wie auch zur Identität der fehlbaren Autofahrerin aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Die mutmassliche Unfallverursacherin und/oder Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 70 00.