In einer Zelle im Oltner Untersuchungsgefängnis brannte es

In einer Zelle des Untersuchungsgefängnisses in Olten kam es am Montagabend, 5. Dezember, zu einem Brand. Dabei zog sich der Insasse Verletzungen zu, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten. Möglicherweise legte er das Feuer selbst.