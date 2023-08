Überfall auf Supermarkt in Däniken

In Däniken hat am Freitagmorgen ein Unbekannter einen Supermarkt überfallen und ist mit dem erbeuteten Bargeld geflohen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte die Kantonspolizei Solothurn den Beschuldigten am Nachmittag in der Region festnehmen. (has)