Egerkingen: Zwei mutmassliche Diebe angehalten

In der Nacht auf Samstag, 18. Februar, wurden der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 3 Uhr zwei verdächtige Personen an der Steinbruchstrasse in Egerkingen gemeldet. Als die Polizeipatrouille eintraf, hatten Passanten bereits zwei Männer angehalten, die sich zuvor unerlaubt in einem unverschlossenen, parkierten Auto aufgehalten hatten. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Bei den beiden Tatverdächtigen algerischer Herkunft im Alter von 24- und 29-Jahren, konnte mutmassliches Diebesgut festgestellt werden. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

«Im Kanton Solothurn haben Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen und Fahrzeugaufbrüche zugenommen», schreibt die Kapo weiter. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zu entsprechender Vorsicht. Wichtig sei, das Fahrzeug beim Verlassen immer konsequent abzuschliessen und darin keine Wertgegenstände zurückzulassen. Um Missbrauch zu verhindern, sollten gestohlene Bank-, Post- oder Kreditkarten so schnell wie möglich gesperrt werden.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellt, sollte dies unverzüglich via Notrufnummer 112 oder 117 der Polizei melden. Dank der Unterstützung aus der Bevölkerung sei es der Polizei schon mehrfach gelungen, Straftäter festzunehmen. (cwu)