Reportage Mit der Polizei in der Oltner Innenstadt unterwegs: Die Randständigen sind nur ein Fokus der Kantonspolizei

Sie sorgen für Unmut bei Gewerbe und einem Teil der Bevölkerung: die Randständigen in der Oltner Kirchgasse. Doch unterwegs mit der Polizei zeigt sich, dass an diesem Nachmittag andere Personen in den Blickpunkt geraten.