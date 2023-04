Ende April Solothurner Biertage 2023: Alle Infos im Überblick Die 19. Solothurner Biertage finden vom 27. bis 29. April 2023 in der Rythalle statt. Der Anlass erfreut sich grosser Beliebtheit und bietet auch dieses Jahr eine Auswahl von über 50 Brauereien. Hier finden Sie die wichtigsten Infos.

Wiederum dient die Rythalle als Ort der Degustation und Begegnungen. Der Event startet am Donnerstag, 27. April: Um 16 Uhr öffnen die Türen und um 17.30 Uhr werden die 19. Biertage offiziell eröffnet. Am Samstagabend, 29. April, wenn um 1.30 Uhr die Pforten schliessen, enden die Biertage.

Öffnungszeiten Donnerstag 16.00 - 00.30 Uhr

Freitag 16.00 - 01.30 Uhr

Samstag 14.00 - 01.30 Uhr

Der Eintritt kostet 15 Franken (pro Tag). Dabei inklusive ist der Biertage-Mehrweg-Becher mit einem Depotwert von 2 Franken oder dem offiziellen Festivalglas für 2 Franken.

Tickets gibt es ab dem 28. Februar 2023 im Vorverkauf bei der Öufi-Brauerei, Braui Beiz, an der Fabrikstrasse 4 in Solothurn oder online hier sowie an der Abendkasse am Eingang der Rythalle.

Parkplätze gibt es im Baseltor-Parking direkt gegenüber der Rythalle. Die Veranstalter empfehlen allerdings die Benützung des öffentlichen Verkehrs, weil ja. Vom Hauptbahnhof fahren die Busse regelmässig zur Haltestelle Baseltor. Zu Fuss sind es vom Bahnhof auch nur wenige Minuten. Zahlreiche Taxis warten vor der Rythalle auf die Biertage-Gäste, um sie sicher nach Hause zu bringen.

Die Nachtbusse fahren in verschiedene Richtungen. Hier die Übersicht mit den Links zu den Fahrplänen:

M11 Solothurn > Biberist > Bätterkinden > Jegenstorf > Bern

M30 Solothurn > Bellach > Grenchen > Pieterlen > Biel

M51 Solothurn > Oberdorf > Bettlach > Grenchen > Arch > Lüsslingen

M52 Solothurn > Riedholz > Niederbipp > Wangen an der Aare > Derendingen

M53 Solothurn > Biberist > Kriegstetten > Subingen > Herzogenbuchsee > Aeschi

M54 Solothurn > Lüsslingen > Lohn/Lüterkofen > Messen > Schnottwil

M55 (Solothurn–) Riedholz > Hubersdorf > Niederwil > Günsberg > Balm

56 lokale, regionale und nationale Brauereien sind dieses Jahr dabei und schenken an ihrem Stand ihre Bierspezialitäten aus.

Situationsplan Biertage 2023 mit den Standnummern. Biertage.ch

Verschiedene Foodstände bieten Essen an: Angeboten werden Hamburger, Schnitzelbrote, Raclette, Hotdogs, Haxen, Currywurst mit Pommes, Vegetarisch bei Changs Curry oder Crêpes.

Das Bier steht im Mittelpunkt an den Biertagen, es gibt aber auch etwas zum Essen. Hanspeter Bärtschi

Alle weiteren Infos finden sich unter www.biertage.ch.

Übrigens: Bier degustieren will gelernt sein – diese Degustation im ORF ging gründlich in die Hose: