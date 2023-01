Solothurner Altstadt Nach Raubüberfall auf Marktfahrerin: Jugendlicher konnte gefasst werden In der Solothurner Altstadt wurde am Mittwochmittag eine Marktfahrerin überfallen. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der flüchtige Täter identifiziert und festgenommen werden.

In der Solothurner Altstadt fand am Mittwochmittag, um zirka 11.40 Uhr ein Raubüberfall statt. Die Kantonspolizei Solothurn teilt in einer Medienmitteilung mit, dass der Täter eine Marktfahrerin mit einem Messer bedroht hat und mit Bargeld fliehen konnte. Der Täter, ein 17-jähriger Schweizer, konnte anschliessend in die Altstadt flüchten.

Dank guter Personenbeschreibung und Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Kantonspolizei, welche auch durch die Stadtpolizei unterstützt wurde, den Flüchtigen ausfindig machen. Nach weiteren Abklärungen konnte der Täter identifiziert und wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen werden.