Der abtretende Regierungsrat Peter Gomm ist ein Freund der sogenannten Einheitspolizei. Das heisst: Ginge es nach ihm, bräuchten die Städte eigentlich kein eigenes Polizeikorps. Man könnte die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Kantonspolizei allein überlassen – ebenso gut oder sogar besser, da es so keine Reibungsverluste zwischen Kantons- und Stadtpolizei gäbe.

Die Diskussion ist aber vor Jahren versandet, weil die Städte auf keinen Fall auf eine eigene Polizei verzichten wollten. Als es Olten aus schierer finanzieller Not dann doch tat, ging die Integration der Stadtpolizei in die Kantonspolizei ruckzuck über die Bühne. Ein klein wenig wohl auch deshalb, weil Polizeidirektor Gomm ein Fünkchen Hoffnung hegte, dadurch könnte doch wieder etwas Schwung in die Diskussion um die Einheitspolizei kommen.

In Solothurn verlangt ja nun tatsächlich eine Motion des ehemaligen SP-Gemeinderats Klaus Koschmann die Integration der Stadt- in die Kantonspolizei nach Oltner Muster. Und just am Tag, als der Vorstoss im Gemeinderat zur Debatte stand, präsentierte die Kantonspolizei die Bilanz über das Integrationsprojekt in Olten: Es sei rundum gelungen, was auch die Stadtbehörden bestätigten.

Den Solothurner Gemeinderat beeindruckte das offensichtlich nicht, er lehnte die Motion mit überwältigender Mehrheit ab. Entscheiden wird zwar erst die Gemeindeversammlung. Aber nachdem selbst die Parteigenossen von Ex-Gemeinderat Koschmann und Noch-Polizeidirektor Gomm keine Begeisterung für die Idee zeigen, dem Oltner Beispiel zu folgen ist absehbar: Sie wird sich als Rohrkrepierer erweisen.

Man droht mit Klage

In Solothurn und auch in Grenchen nehmen die Stadtbehörden die Erfahrungen in Olten nun vielmehr zum Anlass, dem Regierungsrat das Messer an den Hals zu setzen: Weigert er sich weiterhin, sich in deutlich grösserem Umfang als bisher an der Finanzierung der Stadtpolizeien zu beteiligen, will man seine Ansprüche gerichtlich einklagen.