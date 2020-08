«Solothurn ist kein Tierversuchskanton» - aber auch bei uns gibt's jährlich Hunderte Versuche

4829. So viele Tiere waren im vergangenen Jahr Teil von Tierversuchen im Kanton Solothurn. Über 3500 Fische, aber auch einige Vögel, Schweine und Rindvieh sind in der Statistik des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen erwähnt. In Vorjahren finden sich deutlich weniger Einträge; 2013 etwa waren es nur 41. Aber: «Solothurn ist kein Tierversuchskanton», erklärt Doris Bürgi Tschan, Kantonstierärztin, am Telefon. So gab es vergleichsweise im Kanton Bern 2019 über 95 000 Versuche. Und in Solothurn, führt die Kantonstierärztin aus, gebe es auch keine umstrittenen Versuche etwa mit Affen, wie sie zum Beispiel in grösseren Forschungsinstituten durchgeführt werden, die es etwa in Zürich gibt.

Interessant im Kanton ist aber: Die heutige Zahl aus der Statistik des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen stammt mehrheitlich von einer einzigen Firma. Für Mensch und Umwelt: Tests an Wurm und Fisch Nachgefragt bei der Firma IES (Innovative Environmental Services) in Witterswil. Stefan Höger, Geschäftsführer, erklärt, worum es bei den Versuchen geht: «IES führt Studien durch, die Klarheit darüber bringen sollen, inwieweit Substanzen, natürlich vorkommend oder synthetisch hergestellt, unsere Umwelt belasten.» Man teste etwa, ob Chemikalien, ein Beispiel dafür sind Pflanzenschutzmittel, schädlich für verschiedene Ökosysteme sind. Unter anderem geschieht dies im Tierversuch, vorwiegend mit wirbellosen Tieren wie Insekten und Regenwürmern, aber auch mit Fischen und Fröschen. Laut Geschäftsleiter Höger stammen diese entweder aus eigener Zucht oder werden von «speziellen, akkreditierten Züchtern bezogen». Auf die Frage, wie genau die Tests durchgeführt werden, heisst es, man führe Versuche streng nach international anerkannten Vorschriften am lebenden und gesunden Tier durch. Deren Anzahl schwanke von Jahr zu Jahr. Diese Zahl ist ausschlaggebend für die eingangs erwähnte Statistik – seit die Firma im Kanton Solothurn tätig ist, hat die Anzahl Tierversuche stark zugenommen, was den Unterschied zu deutlich tieferen Zahlen in Vorjahren erklärt. Zu den Versuchen bei der IES kommen laut Kantonstierärztin Bürgi Tschan einzelne weitere Versuche, wie etwa die Blutentnahme bei einem Pferd – auch ein solcher Eingriff bei einem lebenden Tier zählt per Definition als Tierversuch, sobald dieser einem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dient.

43 Bewilligungen aktuell Wer die Bewilligung für einen Tierversuch hat, wird kontrolliert. Etwa dazu, ob alles richtig dokumentiert wird und ob Hygiene- und Tierschutzvorgaben eingehalten werden. Besteht ein Betrieb die Kontrolle nicht, muss er nachbessern. Ändert dies nichts, können Versuche abgebrochen, die verantwortlichen Firmen verzeigt werden. «Das ist im Kanton aber noch nie vorgekommen», erklärt die Kantonstierärztin. Auch kommt es nur «sehr selten» vor, dass Gesuche für Tierversuche abgelehnt werden, weil der Nutzen hinter den geplanten Versuchen zu gering ist oder diese nicht professionell genug geplant sind. 2019 wurden sieben neue Bewilligungen erteilt. Laut Kantonstierärztin Bürgi Tschan sind aktuell 43 Bewilligungen laufend.

Egal welche Art von Versuch: Zuerst braucht es eine Bewilligung, danach finden jährliche Kontrollen statt. Ethisch umstritten – genaustens kontrolliert Der Tierschutz spielt rund um Tierversuche eine grosse Rolle. Bereits bei den Bewilligungen, die es dafür braucht, wie Jacques Voland, Sekretär der Berner Tierversuchskommission, berichtet. Diese beurteilt Gesuche für die Kantone Bern, Solothurn und Luzern und empfiehlt dann das Gesuch zu genehmigen oder abzulehnen. Eine eigene Kommission lohnt sich im Solothurnischen auf Grund der vergleichsweise tiefen Anzahl Versuche nicht. Zusammengefasst gilt für Bewilligungen:

Es muss immer eine Güterabwägung gemacht werden. Je schwerwiegender der Eingriff, umso höher muss der Nutzen des Tierversuches für die Gesellschaft ausfallen.