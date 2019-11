Solothurn ist beim Förderprogramm «Neue Regionalpolitik» wieder dabei

Der Kanton Solothurn macht wieder beim Förderprogramm des Bundes für Randregionen mit. Für die Beteiligung an der «Neuen Regionalpolitik» hat der Kantonsrat am Mittwoch eine Million bewilligt. Damit sollen in den nächsten vier Jahren Projekte gefördert werden, von denen man sich positive Effekte für Innovationskraft, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum verspricht. Im Fokus stehen dabei innovative touristische Angebote und Innovationen in KMU, die Fachkräfte in den ländlichen Raum holen. Eine Million steuert der Bund bei und eine Million muss von den Initianten der geförderten Projekte selbst aufgebracht werden. Das können zum Beispiel Vereine, Gruppen von Unternehmen oder Gruppen von Gemeinden sein. Musterbeispiel eines gelungenen Projekts ist die neue Seilbahn auf den Weissenstein, die unter anderem auch dank einem zinslosen Darlehen aus den Mitteln für die «Neue Regionalpolitik» realisiert werden konnte.

SVP mit Kürzung auf verlorenem Posten

Solothurn hatte seine Beteiligung an den Programmen aus Spargründen eingestellt. Dass man nun wieder einsteigen will, stiess bei der SVP auf grosse Skepsis. Sie war schon gegen den Vorstoss, mit dem der Kantonsrat die Regierung im Januar mit der Ausarbeitung eines Umsetzungsprogramms beauftragte, das vorgelegt werden muss, um an die Bundesgelder zu kommen. Nun beantragte sie, die Mittel auf 50 Millionen zu halbieren. Sprecher Hugo Schumacher (Luterbach) sprach von einem Sündenfall. Der Kanton Solothurn gehöre gar nicht zum Perimeter des Bundesprogramms, also solle er auch keine Gelder für sich beanspruchen, die für echte Randregionen gedacht sind. Im übrigen habe man mehr als genug zwingende Staatsaufgaben, um eine Million für etwas auszugeben, das bloss «nice to have» sei. Das kein Wirkungsnachweis für die Förderbeiträge erbracht werden kann, habe der Regierungsrat in seiner Botschaft zu dem Geschäft ja selber zugegeben.