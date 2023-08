Solothurn «Ich bin ganz schön erschrocken»: Fischer begegnet Biber an der Aare Ein Solothurner Fischer hatte am Wochenende eine etwas andere Begegnung mit einem Biber. Das Tier kam ihm unglaublich nahe und da hat der Fischer nicht gezögert und sein Handy gezückt.

Marcel Sieber / 32Today / Jael Fischer

Unerwarteter Gast beim nächtlichen Fischen: Letztes Wochenende in der Nacht ist Marcel Sieber beim Angeln an der Aare einem Biber begegnet. Dieser kam dabei sehr nahe. «Ich bin ganz schön erschrocken», sagt Marcel Sieber. Als Fischer seien solche Begegnungen eigentlich nichts Neues oder aufregendes, meistens bleiben die Biber von den Fischern fern. Doch dieses Mal lief es etwas anders ab.

«Ich habe meine Fischer-Geräte vorbereitet und plötzlich ein Rascheln vernommen», erzählt Sieber gegenüber 32Today. Dann habe er im Wasser einen Biber entdeckt, der ihn immer wieder angeschaut und die Position auf seiner Höhe gesucht hatte. «Ich dachte mir nichts dabei, auch als er immer näher kam.»

Wahrscheinlich ein Jungtier

Der Hobbyfischer sei daraufhin immer weiter zurückgekrochen, um dem Tier einen gewissen Freiraum zu lassen und es nicht zu erschrecken. Er zückte sein Handy und begann, Aufnahmen vom Biber zu machen. Zu seinem Erstaunen sei das Tier weder erschrocken noch habe es Anstalten gemacht, wegzuschwimmen. Im Gegenteil: Der Biber kam immer näher, bis einen Meter vor Marcel Siebers Füsse.

Siebers Schock liess schnell nach – sowie das Interesse am Fischen für diesen Abend. «Von diesem Zeitpunkt an genoss ich nur noch den Moment und fokussierte mich vollständig auf den Biber», sagt Sieber weiter. Es sei ein Gefühl gewesen, welches er so nur selten verspürt habe. «Diese Begegnung hat mich sehr berührt», so Sieber.

Wieso der Biber ihm so nahe kam, kann sich der Welsfischer nicht erklären. Dennoch hat er eine Vermutung:

«Wahrscheinlich handelte es sich um ein überaus neugieriges Jungtier.»

Etwas später hat Sieber in der Nähe einen Biber-Bau entdeckt. Der Fall war für ihn klar: «Ich habe meine sieben Sachen zusammengepackt und mich auf den Heimweg gemacht.» Denn er findet, dass man die Tiere in Ruhe lassen soll.

Biberbegegnungen sind selten. Falls es doch zu einer Begegnung kommt, soll man vor allem Ruhe bewahren und das Tier in Ruhe lassen, so Sieber. Bild: Felix Heyder / DPA

Tipps für die Begegnung mit Bibern

Tipps, wie man auf eine solche Begegnung mit einem Biber korrekt reagiert, gibt Sieber gleich selbst: «Nur keine Panik haben und nicht erschrecken. Wichtig ist, dem Tier genug Platz zu lassen und langsam ein wenig wegzugehen. Beobachten und geniessen aus der Distanz kann man, solange man das Tier in Ruhe lässt.» Ein solcher Fall, wie Marcel Sieber ihn erlebt hat, ist dennoch sehr selten.

Den genauen Standort seiner Biber-Entdeckung will Marcel Sieber nicht verraten, um «das Tier so gut es geht zu schützen», wie er gegenüber 32Today sagt.