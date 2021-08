Erfolgreicher Schweizer Sportler: Heinz Frei mit 63 Jahren an den Paralympics in Tokio

Heinz Frei gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Sportlern überhaupt. Der Solothurner hat schon 15 olympische Goldmedaillen in drei verschiedenen Sportarten geholt. Mit 63 Jahren nimmt der Geomatiker jetzt nochmals an den Paralympics in Tokio teil.