In einem leerstehenden Schopf an der Poststrasse in Solothurn kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn waren rasch vor Ort und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der eingeleiteten Untersuchungen.