Materiell betrachtet hat die am Dienstag beginnende November-Session im Solothurner Kantonsrat nicht besonders viel Fleisch am Knochen: Es sind ausschliesslich politische Vorstösse traktandiert, darunter mehrheitlich Interpellationen mit wenig politischer Stosskraft. Und weil es derzeit offenbar grundsätzlich mangelt an spruchreifen Geschäften, wurde der dritte Sessionstag vom 14. November 2018 gleich abgesetzt.

Sei dem, wie es wolle: Trotz allem dürfte es heute Dienstag und morgen Mittwoch im Kantonsparlament zu heftigen Diskussionen kommen, weil einige Vorstösse brisante Themen aufs Tapet bringen.



Fragen zu Solidaritäts-Fünfliber

Viel zu reden gegeben hat im Vorfeld der Session bereits die Interpellation von Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten) betreffend die Verwendung der Solidaritätsbeiträge (Solidaritäts-Fünfliber) des Staatspersonals, bei welcher der Interpellant Unregelmässigkeiten festgestellt hat. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass aus diesem Solidaritätstopf beim Lehrerverband (LSO) bei der Ausfinanzierung der Pensionskasse ein Loch von 90 000 Franken gestopft wurde, was Missfallen erregt und neue Fragen aufgeworfen hat.