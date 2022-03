Hunderte gegen Krieg «Darum brauche ich euch»: Bischof Gmür bei Ukraine-Kundgebung auf dem Solothurner Kreuzacker-Platz Am Freitagabend wollen Solothurnerinnen und Solothurner ihre Solidarität mit den kriegsversehrten Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Auf dem Kreuzackerplatz ab 18 Uhr eine Solidaritätsaktion geplant.

Die Kundgebung von 18 bis 20 Uhr auf dem Kreuzackerplatz stattfinden. Hanspeter Bärtschi

Der russische Angriff auf die Ukraine bewegt die Menschen auf der ganzen Welt. Die Anteilnahme ist auch in der Schweiz riesig. In Solothurn versammeln sich am Freitagabend zahlreiche Menschen, um sich mit den vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern solidarisieren.

Die friedliche Kundgebung startete um 18 Uhr auf dem Kreuzackerplatz. Teilnehmerinnen entzündeten Kerzen und brachten Fahnen mit. Gegen 19 Uhr waren über 300 Personen auf dem Platz vor dem Berufsschulhaus versammelt.

Teilnehmerin der Kundgebung. Christof Ramser

In Reden wurde die russische Attacke auf die Ukraine verurteilt. Viele Russen seien nicht einverstanden mit dem Angriff Putins. Andri Meyer von der Juso forderte, dass Putin für seine «kriminellen Machenschaften» Wiedergutmachung zahlen soll.

Christof Ramser

Im Anschluss singen die Anwesenden gemeinsam Ave Maria. Mittlerweile stossen weitere Menschen zur Kundgebung.

Christof Ramser

Auch Bischof Felix Gmür ist unter den Anwesenden. Kurz nach 19 Uhr greift er zum Mikrofon. Er geht in die Menge hinein und dankt den Menschen für ihre Solidarität, Hilfsbereitschaft, Spenden.

Christof Ramser

Er wolle keinen Krieg, so Gmür weiter. Und: «Für Frieden brauchen wir einander.»

Christof Ramser

Christof Ramser

Bischof Gmür versucht die richtigen Worte zu finden. Zum Schluss setzt er zum Gebet an. Hunderte von Solothurnerinnen und Solothurner hören zu, halten Kerzen in den Händen, Ukraine-Fahnen, Friedenszeichen. Bischof Felix Gmür fährt fort:

«Uns fehlen die Worte, wenn wir die Schrecken des Krieges sehen, wenn wir erkennen wie ohnmächtig wir sind, wenn wir von Trauer und Wut überrumpelt sind.»

Christof Ramser

19-jähriger Biberister organisierte die Kundgebung

Organisiert wurde der Event von Lukas Paul Spichiger. Der 19-Jährige erklärte gegenüber dieser Zeitung:

Lukas Paul Spichiger organisiert die Kundgebung in Solothurn. zvg

«Wir wollen damit kein politisches Statement setzen, sondern unsere Solidarität mit den betroffenen Menschen zeigen.»

Teilnehmen wollen unter anderem Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel. Auch diverse Solothurner Parteien und Gruppierungen haben nach Angabe des Organisators ihre Teilnahme an der Kundgebung bestätigt.

Kerzen, Friedensfahnen und Spenden

Neben Kerzen, Feuerzeugen und Friedensfahnen könne man auch Spenden mitbringen, welche auf dem Kreuzackerplatz gesammelt werden. Besonders «medizinisches Material und alles rund ums Thema Baby» sollen den Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser schwierigen Situation helfen. Besonders zu beachten sei, dass die Spenden original verpackt und das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist.