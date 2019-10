Solarpreisverleihung in Genf – Zwei Preisträger aus der Region dabei

Solarstrom kann nicht nur stationär, auf Hausdächern, erzeugt werden. Er kann durchaus auch mobil produziert werden – sogar auf dem Schiffsdach. Und mit beiden Varianten lassen sich Preise und Diplome gewinnen. So erhält im Rahmen der 29. Schweizer Solarpreisverleihung die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG) einen Solarpreis in der Kategorie Institutionen, und Familie Adrian und Irène Zihler aus Wolfwil wird mit einem PlusEnergieBau-Diplom ausgezeichnet. Die Verleihung der Auszeichnungen der Solaragentur Schweiz fand am Freitagabend in Genf statt.

Mit einem der Solarpreise in der Kategorie Institutionen würdigt die Solaragentur Schweiz die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft. Deren Solarkatamaran «MobiCat», der seit der Expo 2002 auf dem See im Einsatz steht, sei «nicht ‹nur› ein solarbetriebenes Schiff, sondern ein schwimmendes Solarkraftwerk», heisst es in der Würdigung. Der «MobiCat» sei im letzten Jahr energetisch aufgerüstet und die Nennleistung von 20 auf 30 kWp erhöht worden. Damit produziere das Solarboot nun rund 30 000 Kilowattstunden pro Jahr, wovon das Schiff selber nur 5000 verbrauche. Mit neuen, kompakteren Lithium-Akkumulatoren (anstelle von tonnenschweren Bleibatterien) konnte die Speicherkapazität auf 244 Kilowattstunden verdoppelt werden. «Die neue Photovoltaikanlage wird im Hafen wie auch während des Fahrbetriebs genutzt», heisst es, das BSG-Schiff sei somit «ein Bieler Symbol für die Energiewende und die Solarenergienutzung im Verkehrssektor».