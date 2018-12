Bei der Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung im Kanton Solothurn hält der Regierungsrat an seiner Strategie zur Verbesserung der Standortattraktivität im interkantonalen und internationalen Verhältnis fest. Wie bereits in der Vernehmlassung schlägt er eine Senkung der effektiven gesamten Gewinnsteuerbelastung von bisher maximal über 21% auf rund 13% vor. Gleichzeitig soll die Kapitalsteuer von bisher 0.8‰ auf 0.1‰ sinken. «Mit diesen beiden Massnahmen wird der Kanton Solothurn bei der Steuerbelastung von juristischen Personen zu den steuergünstigen Kantonen zählen können», heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei. Die Regierung präsentierte ihre Vorlage am Donnerstagmorgen den Medien.

Das Bundesrecht lasse künftig die international verpönten Statusgesellschaften nicht mehr zu. Neu stelle es zwei Instrumente zur Verfügung (Patentbox und Zusatzabzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen), die teilweise als Ersatz dienen.

Diese will der Regierungsrat voll ausschöpfen. «Die damit erreichten Entlastungen dürfen aber den steuerbaren Gewinn um nicht mehr als 50% schmälern», heisst es. Die Steuerentlastungen für juristische Personen hätten beim Kanton nach den aktualisierten Schätzungen Mindererträge von insgesamt 62.7 Mio. Franken zur Folge, bei den Einwohnergemeinden insgesamt 68.0 Mio.