So (un)rentabel sind die Strecken des regionalen Personenverkehrs im Kanton Solothurn

Wer 2019 mit dem Bus Nummer 502 von Olten über Starrkirch-Wil nach Dulliken unterwegs war, nutzte die rentabelste öV-Strecke, die vollständig im Kanton Solothurn liegt. Das geht aus einer Statistik des Bundesamts für Verkehr (BAV) hervor. Demnach kann die besagte Strecke der Busbetriebe Olten Gösgen Gäu AG (BOGG) rund 73 Prozent der anfallenden Kosten selber tragen. Mit diesem Kostendeckungsgrad befindet sich die Strecke im schweizweiten Vergleich auf Platz 101, von insgesamt 1423.

Bisher hielten sich Bund und Transportunternehmen aus politischen und wirtschaftlichen Gründen eher bedeckt über die Zahlen rund um die Rentabilität des regionalen Personenverkehrs, wie der «Tagesanzeiger» in einem Bericht schreibt. Auf sein Gesuch hin habe der Bund jedoch die Daten offengelegt: Laut der Statistik sind lediglich 18 Strecken des regionalen Personenverkehrs in der Schweiz rentabel. An der Spitze: die Strecke Riddes-Leytron im Wallis mit einem Kostendeckungsgrad von 191 Prozent. Auffallend gut schneiden auch Nachtangebote ab. Die restlichen über 1400 Strecken erreichen allerdings keine 100 Prozent, rund 500 kaum mehr 30 Prozent.