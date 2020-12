So skurril sind die Stammkunden des Bundesgerichts teilweise

Ein Blick in Bundesgerichtsurteile mit Bezug zum Kanton Solothurn der letzten Wochen und Monate zeigt: Auch die höchsten Richterinnen und Richter des Landes müssen seitens ihrer «Kunden» – statt sachbezogener juristischer Argumente – vermehrt Schimpf und Schande über sich ergehen lassen. Je grösser der Frust über tatsächlich oder vermeintlich erlittenes Unrecht in den vorgelagerten Gerichtsinstanzen ist, oder je erdrückender die schiere Ohnmacht gegenüber dem Staat und seinen Institutionen empfunden wird, desto gröberes Geschütz fahren resolute Bürgerinnen und Bürger mitunter in ihren Beschwerden ans Bundesgericht auf.

Da ist in den Gerichtserwägungen im einen Fall nachzulesen, dass anstelle von Sachverhaltsschilderungen nur ein «polemischer Rundumschlag gegen Behörden und Gerichte» ausgeführt worden sei. In einem anderen Fall werden das «Gremium der Strafkammer des Obergerichts» und die Solothurner Justiz im Allgemeinen als «korrupt» tituliert und zudem die polizeiliche Einvernahme unter anderem von Solothurner Richtern und Staatsanwälten beantragt. Gar «bandenkriminelle Zusammenarbeit» und die «Einsperrung von Kindern in geheimen Kinderkonzentrationslagern» wird den Behörden im Fall einer Beschwerde gegen eine regionale Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde vorgeworfen.

Auch das Bundesgericht hat «Stammkunden»

Wie Bezugnahmen auf frühere Urteile klarmachen, melden sich in Lausanne offensichtlich auch immer mal wieder «alte Bekannte» des Gerichts. Richtig wählerisch zeigte sich ein solcher unzufriedener «Stammkunde»: In einem Revisionsbegehren im Zusammenhang mit einem missliebigen Bauprojekt auf einem Nachbargrundstück verlangte einer kurzerhand, dass sämtliche Bundesrichter, die an vorangegangenen Entscheiden gegen ihn beteiligt gewesen waren, in den Ausstand zu treten hätten.

Gleiches forderte er auch bezüglich des Bundesgerichtspräsidenten, der sich geweigert habe, ihm eine Urteilsbegründung nachzuliefern. Allerdings: Nicht nur war der Bundesgerichtspräsident gar nie mit den Fällen des Gesuchstellers befasst, darüber hinaus – so musste sich dieser belehren lassen – «verliert ein Gerichtsmitglied seine Unabhängigkeit nicht, wenn es gegen eine Person entscheidet». Ein nur damit begründetes Ausstandsbegehren sei daher unzulässig. Auf das Revisionsgesuch wurde folglich gar nicht erst eingetreten, und die Gerichtskosten von 1000 Franken wurden dem Gesuchsteller aufgebrummt.

An den Anforderungen vorbei argumentiert

Manche Beschwerden werden offensichtlich einigermassen blauäugig eingereicht. Denn der persönlichen Überzeugung, im Recht zu sein, stehen häufig zwingende juristische Argumente entgegen, auch tatsächlich Recht bekommen zu können. Kein Wunder: Die Beschwerdeführer sind zu oft «Einzelkämpfer», die sich wild entschlossen, ohne Rechtsbeistand, durch alle Instanzen bis zum Bundesgericht durchkämpfen. Mit dem Resultat, dass dort Beschwerden häufig allein schon deswegen abgeschmettert werden, weil darin eine zwingend erforderliche Begründung fehlt.

Statt sich – wie verlangt – mit den Erwägungen der Vorinstanz materiell auseinanderzusetzen, ergehen sich Beschwerdeführer dann meist in der Wiederholung ihrer Sicht der Dinge. Sinngemäss heisst es vom Bundesgericht dann jeweils: «Weder wird eine Gesetzesnorm genannt, die verletzt sein könnte, noch wird eine willkürliche, ermessensfehlerhafte oder sonst wie bundesrechtswidrige Rechtsanwendung durch das Obergericht aufgezeigt: Die Beschwerde genügt den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht.»

Der Gang nach «Lausanne» kann teuer werden

Immerhin: Nicht selten lassen die Bundesrichter Gnade vor Recht ergehen und verzichten auf die Erhebung der Gerichtskosten. Wenn nicht, kann es aber rasch einige hundert bis einige tausend Franken kosten. Letzteres etwa im Falle jenes Ehepaars, das eine Revisorin des Steueramts unter anderem wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch hatte einklagen wollen: Es blitzte in Lausanne ab und musste 3000 Franken für die Gerichtskosten hinblättern.

Etwas günstiger – mit 800 Franken – kam ein Bürger weg, der schon vor Obergericht mit einer ungenügend begründeten Beschwerde gegen die Betreibung für Gemeinde- und Kirchensteuerschulden über 4796 Franken abgeblitzt war. Und dann gibt es auch Fälle wie diesen: «Beschwerde gegen: Unbekannt. Gegenstand: Unbekannt.» Ein Solothurner gelangte hier ans Bundesgericht, ohne den von ihm angefochtenen Entscheid zu benennen und diesen mit einzureichen. Weil er dies auch auf eine eingeschrieben versandte Nachfrage nicht nachholte, konnte das Gericht nicht auf die «Beschwerde» eintreten – verzichtete aber grosszügig darauf, Kosten geltend zu machen.