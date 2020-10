So sieht das erste Kulturleitbild für den Kanton Solothurn aus

Das erste Kulturleitbild des Kantons Solothurn beschreibt die Werthaltungen, Grundsätze, strategischen Schwerpunkte und Ziele des Regierungsrates in der Förderung, Pflege und Vermittlung der solothurnischen Kultur. «Es richtet sich sowohl an Kulturakteurinnen und -akteure als auch an politische Gremien und die breite Öffentlichkeit», wie die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung schreibt. Den kantonalen Stellen diene es als Orientierungsrahmen für ihre Arbeit.

Breite Mitwirkung

Das Kulturleitbild wurde im Auftrag des Regierungsrates durch das Amt für Kultur und Sport in enger Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Kulturförderung in einem partizipativen Prozess mit den verschiedenen Anspruchsgruppen erarbeitet. So wurden an vier Regionalforen für die interessierte Öffentlichkeit und an einer Kulturkonferenz mit rund hundert beteiligten Kulturakteurinnen und -akteuren Wünsche, Bedürfnisse und Anliegen erhoben.

Zur Mitwirkung eingeladen waren auch die politischen Gremien und die mit Kultur befassten kantonalen Stellen. Eine externe Gruppe von ausgewiesenen Expertinnen und Experten begleitete die Erarbeitung.