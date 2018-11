Bancomaten bleiben – vorerst

Als erste Bank hat die UBS die Konsequenzen gezogen und im September beim Ersatz der Bancomaten in Grenchen die Zahl der Bancomaten von drei auf zwei reduziert. Kunden, die am Empfang nachfragen, bekommen folgendes Argument zu hören: «Es ist günstiger, am Monatsende neu für einige Tage einen zusätzlichen Schalter zu öffnen, als permanent einen Bancomaten zu betreiben.» Eine Aussage, die der Mediendienst der Grossbank indessen so pointiert nicht unterschreiben will. Hier heisst es: «Die Öffnung eines zusätzlichen Schalters an Stosszeiten (…) hat keinen Zusammenhang mit dem Abbau eines Bancomaten. Das war schon früher so.»

Trotz des markanten Rückgangs beim Bargeldvolumen planen die übrigen Banken im Kanton nach eigenen Aussagen derzeit keine Reduktion ihrer Bancomaten. Sie wollen abwarten und die Lage beobachten.