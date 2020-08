«Silberstreifen am Horizont»: Das sagen Solothurner Veranstalter und Eventtechniker zum Entscheid

In der Schweiz sind ab Oktober wieder Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen erlaubt. Betroffen sind Anlässe in den Bereichen Sport, Kultur und auch Religion. Für die Bewilligung dieser Grossveranstaltungen sind nun die Kantone zuständig.

Beim EHC Olten ist man erleichtert. CEO Patrick Reber: «Wir freuen uns darauf, ab Oktober wieder vor einer grösseren Anzahl Fans spielen zu können. Mit dem heutigen Entscheid erhalten wir Veranstalter eine gewisse Planungssicherheit und können unsere Schutzkonzepte finalisieren.»

Wie sehen das Veranstalter in anderen Bereichen?

Wenig ändert die neue Regelungen für Grossveranstaltungen im Kulturbereich. Etwa die beiden Oktoberfest im Kanton. Das Oktoberfest im Gäupark wurde bereits im Juni abgesagt, die neue Regelung des Bundes ändert daran nichts, so die Migros Aare auf Anfrage. Auch das Oktoberfest in Solothurn wird nicht stattfinden: Am Mittwoch gaben die Organisatoren auf Facebook bekannt, dass das Oktoberfest in Solothurn dieses Jahr ausfallen wird.