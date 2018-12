Käsereimilch, das heisst Milch ohne Silofutter, bringen die Landwirte heute schwergewichtig bei den Marken Le Gruyère und Emmentaler AOC unter, gefolgt von Raclette Suisse, Appenzeller und Tilsiter. Bei der restlichen Milch, der sogenannten Konsummilch, ist die Hofabfuhr der Standard. In grossen Kühllastern holen die Verarbeiter Emmi, Cremo, Elsa, Hochdorf und, in der Umgebung von Solothurn, Lanz, die Milch vom Stall und machen daraus Trinkmilch, Rahm und Butter, Joghurt und Glace.

Die Solothurner Bauern befreien sich von Ballast. Nach und nach lösen sich die lokalen Käsereigenossenschaften auf. In den letzten 20 Jahren waren das nämlich nur noch leere Hüllen. Käse entsteht hier schon lange nicht mehr. Aktuell folgen die Genossenschaften Unterramsern und Selzach dem Trend.

Abgesehen von wenigen Nischenproduzenten ist die Zeit der Käseproduktion in den Dörfern vorbei. So gibt es im Kanton nur noch die zwei Käsereien von Marc Jakob in Kyburg-Bucheggberg und Hansjörg Stoll im Reckenkien (Mümliswil). Beide finden dank Spezialitäten und ausgefeilten Geschäftsmodellen ihr Auskommen.

Käseproduktion umgewälzt

«Kaum eine Branche wurde in den letzten 20 Jahren so durchgeschüttelt wie die Käseproduktion», sagt Peter Brügger, Sekretär des Solothurner Bauernverbandes. Nach den Käsereigenossenschaften Selzach und Unterramsern, deren Liquidation jüngst im Handelsamtsblatt publiziert ist, sind bei Brügger die nächsten drei Fälle hängig.

«In den nächsten paar Jahren werden mehrere Dutzend Genossenschaften folgen», nimmt er an. Zum Vergleich: Vor 40 Jahren gab es im Kanton Solothurn nach Schätzung des Bauernsekretärs 120 bis 130 Milch- und Käsereigenossenschaften. «Es ist Zeit für diesen Schritt. Das Verständnis dafür und die Entscheidung reifen vielerorts.» Oft sei der Auslöser reinen Tisch zu machen im Investitionsbedarf der Käsereigebäude zu finden.

Es sind immer weniger

Wer von der nostalgischen Vorstellung des Chäsi-Lädeli im Dorf Abschied genommen hat, versteht die Situation der Bauern. Einerseits nimmt die Zahl der Milchproduzenten ab, andererseits steigen die Anforderungen an die Qualität der Verarbeitung des Rohstoffs «Milch».

Hinzu kommt die Tatsache, dass eine Genossenschaft mindestens sieben Mitglieder braucht. Ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben, kann jeder Genossenschafter die Auflösung verlangen. «Das Ziel der Genossenschaft ist die Selbsthilfe. Im Bereich der Käseproduktion ist, bis auf wenige erfreuliche Ausnahmen, die Zeit für diese Organisationsform vorbei», erklärt der Bauernsekretär.

Aufwand ohne Ertrag

Die Käsereigenossenschaften, die sich nun auflösen, hatten in den letzten Jahren hauptsächlich noch eine Aufgabe: die Vermietung oder den Verkauf der Käserei. «Wir sind keine Immobilienfirma», argumentiert der Präsident der Käsereigenossenschaft Unterramsern, Hanspeter Ziegler.

Für die letzten neun angeschlossenen Landwirte stand der Aufwand für die vorgeschriebenen Strukturen Generalversammlung, Rechnung und Revision in keinem Verhältnis zum Nutzen, zumal das Käsen in Unterramsern vor 20 Jahren aufgegeben und die Betriebe auf Hofabfuhr umgerüstet wurden. Hinzu kam – nach einer langjährigen guten Vermietung der Chäsi-Liegenschaft an eine grosse Familie – Ärger mit einem unkooperativen Folgemieter. «Wir haben es nie bereut, dass wir mit Käsen aufgehört haben», sagt Ziegler. «Nun ziehen wir mit der Auflösung der Genossenschaft und dem Verkauf des Gebäudes den Schlussstrich.»