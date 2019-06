Die Geschichte liest sich auf den ersten Blick unspektakulär. Am Freitag verliess der Chef des Steueramts das Büro. Und am Montag suchte er es nicht wieder auf. Grund: Das Arbeitsverhältnis war am Samstag aufgelöst worden. «In gegenseitigem Einvernehmen», wie es in der gestern versandten Medienmitteilung der Staatskanzlei heisst.