Selzach Auto prallt in Gartenmauer – Lenker leicht verletzt In der Nacht auf Samstag, 1. April, kollidierte auf der Dorfstrasse in Selzach ein Auto mit einer Gartenmauer. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Der 45-jähriger Autofahrer war auf der Dorfstrasse in Selzach in Richtung Bielstrasse unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen verlor er im Bereich einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rechts in eine Gartenmauer.

Die Polizei nahm dem Fahrer den Führerschein weg. zvg

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Auto erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Gemäss einem durchgeführten Atemalkoholtest dürfte er das Auto in alkoholisiertem Zustand gelenkt haben. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. (has)