Selbst im Chaos fand Fotograf Hansruedi Riesen Ästhetik

Vor kurzem hielt ich eine Aufnahme von der ehemaligen Kammgarnspinnerei Derendingen in der Hand und reflexartig kam mir Hansruedi Riesen in den Sinn. Gar oft hatten wir über die Aufnahmen diskutiert, die er in der «Kammgi» gemacht hatte, aus denen im Jahr 2002 das Buch «Kammgi, ein Stück Textilgeschichte in der Schweiz» entstanden ist.

Und ich dachte daran, wie oft und intensiv wir über Fotografie sprachen, insbesondere über Industriefotografie und Reportage, in beiden Gebieten hatten wir Erfahrungen gemacht. Wir unterhielten uns aber auch gerne übers Kochen und den Jazz. Vor vielleicht zehn Jahren haben wir uns aus den Augen verloren und ich fragte mich nun, was Hansruedi unterdessen wohl so macht und wo er ist. Die Antwort kam mit der Todesanzeige.

Anfang der 1980er-Jahre, als wir eine Zeit lang gemeinsam für die «Solothurner Zeitung» arbeiteten, zeigte er mir seine Fotos von älteren Gebäuden, Fabriken und Werkstätten und von dem, was darin gearbeitet wurde: Serien von Schwarz-Weiss-Bildern in hoher Qualität, sowohl von den Aufnahmen her, als auch von den Kopien, die Riesen davon angefertigt hatte.

Auf einem Foto waren einige kleine Werkzeuge zu sehen, so hingelegt, als wäre es eine schöne Rosette. Ob er das so arrangiert habe, fragte ich. Riesen reagierte ganz entsetzt und sagte, so etwas würde er niemals tun. Der Mann, der das Werkzeug braucht, wisse sehr wohl, warum er es so hingelegt hat.

Er konnte hervorheben und zeigen, was verborgen ist

Je länger je besser verstand ich, dass Hansruedi nicht nur so fotografierte, sondern sich auch als Mensch so verhielt. Er wusste die Qualitäten und Werte zu schätzen, die andere geschaffen haben. In der Fotografie sah er das Mittel, diese sichtbar zu machen. Hervorheben und zeigen, was verborgen ist, auch von Orten, wo man es gar nicht vermutet, das faszinierte ihn. Respekt haben, nicht aufdringlich sein machten es ihm möglich, Menschen auf den Fotos so natürlich zu zeigen, wie wenn kein Fotograf da wäre.